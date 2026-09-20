-VÍDEO DAQUI: Gari que se formou em enfermagem conciliava rotina de estudos com o trabalho (1.3458344)\nO gari da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) que emocionou internautas ao se formar em enfermagem e fazer um ensaio de fotos com o uniforme da Companhia disse que conciliou o trabalho e os estudos durante a graduação. Ao g1, Luiz Junio Cardoso Teles, de 36 anos, disse que a trajetória não foi fácil e que pensou em desistir em alguns momentos (veja o vídeo acima).\nEstou me formando como enfermeiro sendo gari. E é com muito orgulho que digo que não é vergonha nenhuma varrer uma rua, e sim é um prazer imenso trabalhar em um serviço honesto e se formar com dignidade", afirmou.\nLuiz é funcionário da Comurg há 16 anos, trabalha à noite e conta que complementava a renda para pagar o curso como entregador em diferentes aplicativos, além de fazer alguns bicos no fim de semana. "Não nego, houve um tempo que eu quis parar, mas eu tive muito apoio mesmo", disse.