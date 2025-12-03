Uma jovem de 20 anos está sendo investigada por suspeita de extorsão cometida em Palmas. Ela é apontada como garota de programa e para conseguir dinheiro de um cliente, ameaçou expor a contratação do serviço à família e no ambiente de trabalho dele.\nNesta quarta-feira (3), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da suspeita. Conforme a investigação, ela conheceu a vítima nas redes sociais e os dois marcaram um encontro. Após esse encontro, as extorsões aconteceram entre 20 de setembro e 15 de outubro de 2025.\nAdolescente desaparece após sair de casa para vender doces, em Goiânia\nVigilante é morto dentro de shopping após discussão por estacionamento irregular, diz PM\nMãe deu procuração a casal para ficar com bebê\nO nome da suspeita não foi divulgado e, por isso, a redação não conseguiu contato com a defesa dela.