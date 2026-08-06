-Vídeo (1.3441949)\nUm adolescente de 12 anos sobreviveu após ser atropelado por um caminhão que passou por cima dele na GO-164, no perímetro urbano de Firminópolis, na região central de Goiás. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o menino, que voltava da escola de bicicleta, é derrubado pela estrutura do veículo durante uma conversão, vai parar embaixo dos eixos e, de forma impressionante, consegue se levantar logo após a passagem do caminhão.\nDe acordo com apuração da repórter Ludmila Rodrigues, da TV Anhanguera, após o acidente, o adolescente foi socorrido e encaminhado a um hospital em Firminópolis, onde a equipe médica constatou uma fratura no punho e escoriações no cotovelo. Devido à lesão no punho, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugol), em Goiânia, para avaliação da necessidade de procedimento cirúrgico.