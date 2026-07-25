À esquerda, registro do roubo. À direita, momento em que o empresário Vagner Gomes presenteia José Paulo com a bicicleta nova (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/Instagram de Metha Bikes)\nO esforço de seis meses de um menino de 11 anos, que vendeu balas para comprar a própria bicicleta e teve o bem roubado na porta de casa, em Aparecida de Goiânia, ganhou um desfecho feliz. Nesta sexta-feira (24), após a repercussão do crime, José Paulo Machado foi presenteado com uma bicicleta nova por um empresário da região.\nA mãe da criança, a comerciante Rosiane Machado, de 42 anos, celebrou o gesto de generosidade. Em entrevista ao jornal O POPULAR, ela contou que a família recebeu a doação de uma loja de bicicletas que fica no Setor Garavelo.\nA gente se sente feliz em saber que o ser humano ainda tem coração, que as pessoas se põem no lugar, têm compaixão de poder abençoar ele", afirmou.