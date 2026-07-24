Uma investigação do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) está avaliando os gastos da Prefeitura de Bernardo Sayão com a compra de pães de queijo. Segundo a apuração, estariam sendo adquiridos aproximadamente 2,5 mil unidades da iguaria para atender a uma única secretaria por mês.\nO procedimento apura possíveis irregularidades em um contarto assinado em fevereiro de 2026 para atender à Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. O que mais chamou a atenção do órgão de controle foi o montante envolvido e a estimativa de consumo.\nSegundo o município, não se trata de aquisição realizada de maneira informal ou sem planejamento. Também afirmou que o contrato contempla o fornecimento de pães franceses e pães de queijo para atender, de forma conjunta, às áreas de Habitação, Infraestrutura e Obras, que integram uma mesma estrutura administrativa e possuem aproximadamente 50 servidores (veja nota completa abaixo).