A segunda rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quinta-feira (30), mostra o governador e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), à frente na disputa pelo Palácio das Esmeraldas com 37% das intenções de voto. Em seguida, estão o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 21%, e o senador Wilder Morais (PL), com 11%.\nO levantamento aponta que o ex-deputado estadual Luís César Bueno (PT) tem 3% das intenções de voto e a presidente estadual do PSOL, Cíntia Dias, tem 1%. Luciana Amorim (UP) não pontuou. Os indecisos são 20% e aqueles que afirmaram que vão votar branco, nulo ou não vão votar, 7%. Os números são da pesquisa estimulada.\nO PT já divulgou Luís César como pré-candidato ao governo. No entanto, existe embate entre o diretório nacional e estadual quanto ao nome que deve liderar o palanque de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Goiás. A decisão final deve ser tomada em convenção neste fim de semana.