O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 59% e aprovado por 35% em Goiás, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta-feira (30). Outros 6% não souberam ou não responderam.\nEm abril de 2024, o índice de desaprovação era de 50% e o de aprovação era de 49%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.\nNos meses seguintes, a desaprovação de Lula entre os goianos aumentou, chegou a 70% em fevereiro de 2025 e caiu para 66% em agosto do ano passado. Após nova queda, a desaprovação atualmente é de 59%.\nNa avaliação do governo, 47% classificaram a administração como negativa. A gestão é positiva para 27% e regular para 24%. Outros 2% não souberam ou não responderam.\nPosicionamento político\nEm Goiás, 37% dos entrevistados se declararam independentes quando questionados sobre qual grupo político se encaixa. Já 20% são da direita não bolsonarista e 19% são bolsonaristas. Os lulistas são 12%; 9% são da esquerda não lulista; 3% não souberam ou não responderam.