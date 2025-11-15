Um gerente de banco foi preso em flagrante suspeito de tentar desviar mais de R$ 48 milhões de contas de clientes, nesta sexta-feira (14), segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO). O delegado Alexandre Alvim, que está à frente do caso, informou que o investigado é suspeito de coordenar um esquema criminoso para desvio milionário em um banco de Goiânia (veja vídeo acima).\nComo o nome do gerente não foi revelado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nA PC ressaltou que a prisão do suspeito ocorreu após uma operação de inteligência conjunta entre a polícia e a unidade de segurança institucional do banco. "A apuração teve início quando a área de segurança do banco detectou, em tempo real, atividades suspeitas e fraudulentas sendo realizadas de dentro da agência em Goiânia, coordenadas com outra agência", salientou a corporação.