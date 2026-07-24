-DAQUI: VÍDEO AFOGAMENTO (1.3436790)\nO gerente da Caixa Econômica Federal Reginaldo Antunes Simões, de 44 anos, morreu após salvar duas crianças de um afogamento na praia de Itacimirim, em Camaçari (BA), na quarta-feira (22). De acordo com informações divulgadas pela TV Anhanguera, o morador de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, estava de férias com a família quando ocorreu o acidente. As duas crianças seriam o filho e o sobrinho de Reginaldo.\nAté a última atualização desta reportagem, os horários do velório e do sepultamento ainda não haviam sido divulgados.\nA Polícia Civil da Bahia, por meio da 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo, informou que a morte de Reginaldo foi registrada como afogamento. Em nota ao repórter Sylvester Carvalho, a corporação confirmou que as guias para a remoção do corpo já foram expedidas.