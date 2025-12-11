O gerente de uma fazenda é suspeito de castrar 13 bois de um vizinho, de forma irregular, em uma fazenda localizada na zona rural de Monte Santo, região central do estado. Segundo a Polícia Civil, ele teria castrado os animais por estar incomodado com a entrada deles na propriedade em que trabalhava.\nA polícia informou que o investigado confessou os maus-tratos. O nome dele não foi divulgado, a redação não localizou a defesa dele.\nCantor Murilo Huff é um dos compradores de vaca nelore que quebrou recorde mundial e é avaliada em R$ 54 milhões\nCartomante é presa após dar golpe de R$ 80 mil em criador de gado com promessa de recuperar dinheiro na loteria, diz PC\nMais de 100 cabeças de gado furtadas em Goiás são localizadas no interior do Tocantins; parte do rebanho morreu\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem disse que os animais estavam causando gerando prejuízos financeiros e operacionais.