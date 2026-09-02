O gerente de fazenda Douglas Souza Silva, de 38 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (2) após ser atingido por um tiro acidental durante uma caçada a javalis na zona rural entre os municípios de Jataí e Serranópolis, no sudoeste goiano. O suspeito do disparo, um homem de 40 anos registrado como CAC (Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador), estava na carroceria do veículo conduzido pela vítima quando a arma disparou involuntariamente após um balanço forte.\nVisto que o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a Polícia Civil (PC), quatro pessoas participavam da atividade: Douglas conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, enquanto outros três funcionários da propriedade estavam acomodados na carroceria. O veículo havia passado por adaptações para a caçada, contando com assentos improvisados na parte traseira, mas sem estruturas de apoio para a contenção segura dos canos das armas.