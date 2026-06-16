Sônia Gutierres, de 31 anos, encontrada morta dentro de casa (Reprodução/Instagram de Sônia Guterres)\nA gerente de restaurante Sônia Nascimento, de 31 anos, encontrada morta dentro da casa onde morava, em Goiânia, não media esforços para ajudar outras pessoas. As informações foram reveladas ao DAQUI pela consultora de vendas Yara Conceição, que tinha contato diário com a vítima. "A Sônia era uma excelente amiga. Eu estou há dois anos aqui em Goiânia e ela que me trouxe para cá. Ela era gerente e fazia questão de arrumar emprego para todos os amigos dela", destacou.\nAinda segundo Yara, o sonho de Sônia era abrir o próprio negócio para passar mais tempo com a filha, uma menina de 7 anos, que mora com a avó paterna. As duas seriam sócias e iriam investir em uma hamburgueria. "Estávamos tão animadas para isso", compartilhou. Foi Yara quem encontrou o corpo da amiga, no banheiro da casa.