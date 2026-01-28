O gerente de um centro de distribuição dos Correios foi preso em flagrante em Goiânia por furtar pacotes com encomendas. Na casa de Valdinei Rodrigues Silva, a polícia apreendeu aparelhos celulares, entre outros eletrônicos.\nO crime foi registrado por câmeras de segurança do centro distribuição, durante o fim de expediente. Em um vídeo obtido pela TV Anhanguera, o homem, com ajuda de um estilete, aparece abrindo uma caixa contendo um smartphone. Além das imagens das câmeras, outro detalhe ajudou na descoberta do crime. É que, segundo os Correios, todas as encomendas são rastreadas. Caso algum pacote seja extraviado, o sistema da estatal emite um alerta. Chamou a atenção o fato de que o número de avisos de extravio no mesmo centro de distribuição, localizado na região central de Goiânia, aumentou bastante e com certa recorrência. Por esse motivo, o local passou a ser monitorado pelo setor de inteligência dos Correios.