Um requerimento para instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a administração da Feira Hippie foi protocolado ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania).\nA iniciativa pretende apurar cobranças feitas aos feirantes, o suposto aluguel e venda de pontos de venda, e as condições de higiene e segurança do espaço. O documento foi enviado no início da tarde à Presidência da Casa e aguarda encaminhamento.\nAlém do presidente, o requerimento reúne cerca de 20 assinaturas rubricadas, isto é, que não são possíveis identificar o autor. Segundo a Lei Orgânica do Município, a criação de uma CEI exige adesão de um terço dos 37 vereadores (ou seja, 12 assinaturas) e precisa ser lido em plenário pela mesa diretora. Para prosseguir, a aprovação exigida também é de um terço dos vereadores. O prazo inicial de funcionamento do colegiado é de 120 dias, prorrogável por igual período.