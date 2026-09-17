Edileuza Araujo de Souza (Reprodução/Instituto Somos)\nA gestora escolar Edileuza Araujo de Souza, do distrito de Campo Alegre, na zona rural de Paranã, é uma das 12 finalistas do Prêmio Educador Nota 10, principal premiação da educação básica do país. Edileuza é destaque em sua categoria, com um projeto que utiliza a análise de dados para orientar ações concretas e positivas na gestão pedagógica.\nNa região sudeste do Tocantins, a Escola Estadual Floresta usa dados de avaliações internas e externas para identificar dificuldades de aprendizagem e definir estratégias para cada grupo de estudantes. O trabalho inclui o Painel Vivo de Aprendizagem, assessoramento pedagógico por dados, devolutivas às famílias e a iniciativa “Adote uma Habilidade”, voltada à recomposição das aprendizagens.\nA experiência desenvolvida pela escola ganhou reconhecimento nacional ao ser selecionada entre as iniciativas que concorrem à premiação. Em sua 28ª edição, o evento é realizado pelo Instituto Somos e pelo Ministério da Cultura e busca reconhecer práticas educacionais de excelência desenvolvidas por professores, coordenadores e gestores de escolas públicas e privadas.