-VÍDEO DAQUI: Guia de pesca fisga jaú de cerca de 1,5 metro nos cânions do Rio Araguaia (1.3453822)\nConhecido como 'gigante silencioso', um jaú de aproximadamente 1,5 metro foi fisgado durante uma pescaria nos cânions do Rio Araguaia, em Baliza, no sudoeste de Goiás. O guia de pesca Leandro Rodrigues Ferreira, de 39 anos, realizou a captura com mais dois pescadores, e logo de cara, o tamanho do animal chama atenção. Mas para além disso, o jaú possui caracteristicas que ajudam a explicar a espécie ser um dos grandes peixes dos rios brasileiros.\nDe acordo com informações do Ministério da Pesca e Aquicultura do Governo Federal, o jaú pode ultrapassar 1,5 metro de comprimento e chegar a cerca de 90 quilos.\nO peixe foi fisgado no dia 1º. Em entrevista à repórter Maria Victoria, de O POPULAR, Leandro contou que o peixe tinha sido medido inicialmente com 1,45 metro, mas a medição foi prejudicada pelo tamanho e pelo peso do animal.