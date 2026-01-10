Pelo menos desde 2020 o Ginásio de Esportes do Urias Magalhães, na região Norte de Goiânia, está em completo abandono. O local é tomado por resíduos sólidos, fezes e restos de roupas, colchões e até instrumentos utilizados para o uso de drogas. O espaço, inaugurado no começo da década de 1990, fica localizada na área pública das ruas Sergipe e Rondônia do Loteamento Panorama Parque. O cenário contrasta com a situação das demais 15 estruturas para esporte do estado em Goiânia, que estão cedidas, em reforma ou reformadas ou com programas de iniciação esportiva.\nNo caso do Urias Magalhães, a situação passa por um indefinição em relação à cessão do espaço para o Atlético Clube Goianiense, que manifesta o interesse em tomar conta do local como parte de sua agremiação esportiva. Porém, as tentativas de acordo entre as partes não foram finalizadas nos anos anteriores. Segundo a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Seel), as atividades esportivas estão de fato paralisadas no local e que o processo de cessão ao clube de futebol está em análise. O Atlético confirma que possui interesse institucional na utilização do espaço, situado em frente ao seu Centro de Treinamento (CT), construído também em área pública municipal cedida ao clube.