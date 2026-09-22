Motoristas que seguem em direção a Bela Vista de Goiás devem acessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima pela entrada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (Divulgação/Goinfra)\nEquipes da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) iniciam, nesta terça-feira (22), uma nova etapa das obras de restauração da GO-020. Com isso, a pista no sentido Goiânia–Bela Vista, entre a barreira eletrônica de 50 km/h e o viaduto do Alpha Mall, na Região Metropolitana da capital, será interditada.\nO fluxo de veículos foi totalmente transferido para a Avenida Nossa Senhora de Fátima, paralela à GO-020. O acesso ao desvio pode ser feito pela Avenida Dr. José Hermano, na entrada para o Centro Cultural Oscar Niemeyer.\nO tráfego no sentido Goiânia segue liberado pela pista recém-recuperada. A Goinfra informou que eventuais alterações podem ocorrer nas próximas etapas do trabalho e serão comunicadas posteriormente.