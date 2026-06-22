Cerca de 50 dias após o início das obras de revitalização da GO-060, entre Goiânia e Trindade, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) registrou o cumprimento de 90% da execução dos serviços antes da abertura da Romaria do Divino Pai Eterno, programadas para o próximo fim de semana. De acordo com a agência, as etapas de intervenção planejadas para o período anterior ao evento religioso foram finalizadas, o que permite a ausência de interferências das frentes de trabalho durante a movimentação dos fiéis. Em maio, motoristas conviveram com intenso tráfego no trajeto entre os municípios devido à restrição de tráfego em parte das pistas.\nNa época, o reitor do Santuário Basílica de Trindade, padre Marco Aurélio Martins da Silva, manifestou publicamente preocupação sobre o ritmo das obras. Ele afirmou ao DAQUI que, se os trabalhos ainda estivessem em andamento durante a festa, certamente atrapalhariam a romaria, embora acreditasse que o cronograma seria cumprido. A pista de caminhada destinada aos romeiros está integralmente restaurada e sinalizada para o tráfego deles a caminho da Capital da Fé.