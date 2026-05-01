A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) publicou o edital de um processo licitatório para a construção de um novo viaduto na GO-060, a Rodovia dos Romeiros, nas proximidades do Conjunto Vera Cruz, semelhante ao que foi inaugurado no ano passado no trevo de acesso a Trindade. A obra deve custar R$ 77 milhões para conclusão em 25 meses após a assinatura da ordem de serviço, com extensão de 5,78 km.\nO novo viaduto, anunciado desde ao menos 2021 pela Prefeitura de Trindade, teve o aviso sobre o edital da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 28, com previsão para a sessão de abertura das propostas para o dia 15 de maio.\nCom o viaduto, o Conjunto Vera Cruz ficará interligado à região Leste do município da Região Metropolitana de Goiânia pela parte inferior, por meio de rotatória saindo da rua de acesso ao Terminal Vera Cruz, enquanto o elevado fica para quem segue pela rodovia estadual, a exemplo do viaduto do Portal da Fé.