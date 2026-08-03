Trecho interditado da GO-403 (Reprodução/TV Anhanguera)\nA rodovia GO-403, que liga Goiânia a Senador Canedo, permanece interditada no sentido ao município vizinho após o tombamento de um caminhão carregado com biodiesel no último sábado (1º). O acidente resultou no derramamento de combustível diretamente no Rio Meia Ponte. Apesar do caminhão ter sido retirado, a pista continua bloqueada devido à grande quantidade de óleo remanescente, o que torna o asfalto escorregadio. As informações foram apuradas pelo repórter Guilherme Barbosa da TV Anhanguera.\nPara quem precisa realizar o trajeto entre as duas cidades, a orientação é buscar rotas alternativas. Os motoristas que saem de Senador Canedo em direção à capital devem acessar a GO-536 pela região do polo da Petrobras, seguindo até a GO-020 — que também conta com trechos em obras. Outra opção é utilizar a BR-153, descendo pelo viaduto da Avenida Anhanguera para acessar a região do Jardim Novo Mundo e o centro de Goiânia.