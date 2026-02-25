A goiana Rayssa Miranda, de 29 anos, que morava com o esposo em Portugal, estava tratando de uma possível endometriose e morreu após passar mal no estacionamento do hospital quando estava indo levar os exames. Ao POPULAR, Roger Castro Miranda, irmão de Rayssa, contou que a irmã foi socorrida e levada para a cirurgia com uma hemorragia, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu.\nAo POPULAR, o irmão de Rayssa Miranda a descreveu como uma menina de coração enorme, meiga e que se preocupava com todos. 'Ela já era legalizada em Portugal e já tinha passagem comprada para o Brasil para passar as férias em maio', destacou Roger Castro.\n-WEBSTORIES: Goiana com suspeita de endometriose morre após hemorragia em Portugal (1.3378567)\nA família organizou uma arrecadação para contribuir no rateio das despesas para realizar o translado do corpo de Rayssa para o Brasil. Os interessados em ajudar podem realizar a transferência bancária no nome de Roger Castro Miranda, chave pix (62) 99357-3989, Banco Nu Pagamentos S.A (Nubank).