A chefe de um esquema de tráfico de mulheres para exploração sexual na Europa e Ásia foi presa em Goiás. De acordo com a Polícia Federal, até o momento, cerca de 100 vítimas foram identificadas.
A prisão aconteceu nesta quarta-feira (10). Como o nome da suspeita não foi divulgado, o JORNAL não conseguiu localizar a defesa dela para pedir um posicionamento.
Segundo a PF, a investigada presa em Goiás é apontada como responsável pela manutenção de redes transnacionais de exploração sexual com atuação em países como Áustria, Croácia, Sérvia, Montenegro, Jordânia, Israel e Emirados Árabes Unidos.