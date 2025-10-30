-Goiana que sofreu tentativa de estupro em metrô de Paris reencontra mulher que a ajudou (1.3330305)\nA goiana Jhordana Dias, de 26 anos, que sofreu tentativa de estupro em um metrô de Paris, reencontrou a mulher que a ajudou durante o ataque. Marguerite, segundo a imprensa francesa, é diretora de uma instituição de ensino naquele país. Pelo ato, ela será condecorada por bravura. A brasileira visitou a mulher acompanhada pelo irmão, Cícero Júnior (veja vídeo acima).\nNós tivemos o primeiro reencontro com Marguerite, a pessoa que salvou a Jhordana depois do incidente", escreveu Cícero ao compartilhar na rede social uma reportagem da TV francesa.\nNo vídeo, Jhordana aparece segurando um buquê de flores, caminha com o irmão, param em frente a um prédio e são recebidos por Marguerite. Ao sair do local e ver os irmãos, a mulher cumprimenta a goiana com um abraço.