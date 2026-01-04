-VÍDEO: Goiana relata momentos de terror em show de Alok durante tempestade em cruzeiro (1.3356860)\nUma goiana viveu momentos de pânico durante o show do DJ Alok a bordo de um cruzeiro, na noite do dia 1º de janeiro, após uma forte tempestade atingir a embarcação, que seguia em alto-mar em direção ao porto de Santos (SP) (veja o vídeo acima).\nSegundo a advogada Dayanne Teles, de Anápolis, o cruzeiro havia sido escolhido para realizar um sonho especial: ver a mãe assistindo ao show do artista em alto-mar.\nA apresentação começou por volta das 23h, em meio ao clima de festa, música e expectativa entre os passageiros. No entanto, a chuva acabou danificando equipamentos do palco, o que levou à interrupção do evento.\nAinda de acordo com a advogada, Alok chegou a informar ao público que retornaria assim que fosse possível.