A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), está com inscrições abertas para uma ação de acolhimento voltada a pessoas que enfrentam a perda de cabelos devido a tratamentos de saúde ou condições como a alopecia. O projeto, que disponibiliza 96 perucas confeccionadas com fios naturais, está com inscrições abertas até 20 de maio.\nAo DAQUI, Fabricia Chagas, Superintendente de Políticas para as Mulheres da Semasdh, ressaltou a importância do projeto e enfatizou que já estão sendo criados grupos para atender todas as mulheres da capital. 'Essa ação é marcada pela sensibilidade, cuidado e, conforme isso, com a dignidade feminina', destacou a superintendente.\nDe acordo com a Semasdh, as peças foram produzidas a partir de doações de material recebido da Receita Federal do Brasil (RFB), transformadas em perucas. A iniciativa visa não apenas o suporte estético, mas o resgate da autoestima das pacientes.