Imagine frequentar uma academia que disponibiliza um enxoval de primeira linha, como toalhas felpudas para usar durante e após o treino, cosméticos de marcas premium, banheira de gelo ou várias comidinhas e bebidas saudáveis no regime all inclusive, assim como em muitos hotéis. Goiânia já abriga alguns destes centros de treinamento de alto padrão, que contabilizam um crescente número de alunos que podem pagar para ter experiências personalizadas de bem-estar e usufruir de ambientes sofisticados, com muito mais conforto.\nAlgumas oferecem até serviços de concierge, garçom e manobrista. Cada professor atende a apenas dois ou três alunos por vez e os treinos são personalizados, com equipamentos para acompanhamento de performance e monitoramento para reduzir riscos à saúde e impulsionar resultados. Nelas, as mensalidades chegam aos R$ 2,2 mil, bem acima da média do mercado. É como um clube de bem-estar com foco em fitness, onde tudo está incluso na mensalidade.