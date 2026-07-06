Para controlar o crescimento da população de cães e gatos em situação de rua em Goiânia, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) prepara um conjunto de medidas. Considerada prioridade pela gestão, a estratégia prevê a ampliação das ações de castração e o incentivo à adoção responsável desses animais. Paralelamente, o órgão elabora uma minuta para um decreto que regulamentará o bem-estar animal no município, com base no Código Estadual de Bem-Estar Animal de 2021.\nSegundo a presidente da Amma, Zilma Peixoto, o primeiro eixo da política será o controle populacional por meio da ampliação das castrações. Documentos obtidos pelo jornal apontam que município prepara um edital no valor estimado de R$ 750 mil para credenciar clínicas veterinárias em diferentes regiões da capital, com objetivo de descentralizar o serviço, hoje concentrado na Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVET). O plano é facilitar o acesso de protetores independentes, organizações de proteção animal e pessoas que acolhem animais de rua.