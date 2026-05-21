Goiânia e Aparecida de Goiânia terão, no próximo sábado (23), o 'Dia D' de vacinação contra influenza, o vírus causador da gripe. A campanha tem como alvo os chamados grupos prioritários, formados por crianças, idosos, gestantes entre outros. O objetivo é reverter o cenário de baixa cobertura vacinal e atingir a meta de imunização de 90% das pessoas desses grupos.\nSegundo a Prefeitura de Goiânia, 65 pontos de vacinação estarão disponíveis para a população das 8h às 17h. Já em Aparecida, serão 32 locais abertos (veja a lista completa dos postos ao final da reportagem). Os grupos prioritários que podem ser vacinados são:\nidosos acima de 60 anos;\ncrianças de 6 meses a 6 anos;\ngestantes;\npuérperas;\npessoas com comorbidades ou deficiência permanente;\nindígenas;\nquilombolas;\npopulação em situação de rua;