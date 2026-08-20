A Prefeitura de Goiânia realiza, neste sábado (22), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Com a cobertura da maioria dos imunizantes infantis abaixo da meta oficial, o objetivo é conter o avanço de doenças como sarampo, meningite, poliomielite, pneumonia e febre amarela na capital.\nAo todo, 61 salas de atendimento estarão abertas, funcionando em horário estendido. O atendimento será das 8h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e até as 18h nos Centros Municipais de Vacinação (CMVs).\nDe acordo com a gerente de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Nayara Ferreira, a mobilização também inclui a vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose. Além disso, qualquer pessoa que procurar as salas de vacina terá o atendimento garantido.