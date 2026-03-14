A Prefeitura de Goiânia começou a instalar 76 placas bilíngues (português e inglês) de sinalização turística. O serviço, iniciado na quinta-feira (12), está programado para ser finalizado até o próximo dia 17, três dias antes do Grande Prêmio Brasil de MotoGP, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo Ayrton Senna.\nA ação retoma um programa municipal iniciado em 2013, com serviços feitos em 2015 e suspensos desde 2016, que tinha como foco a revitalização da sinalização de orientação turística, que são as placas quadradas marrons com escrita em branco que informam a direção dos principais pontos turísticos da cidade.\nSegundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), estão previstas 76 placas bilíngues de orientação turística e ainda aproximadamente 200 placas complementares de orientação viária. Elas serão instaladas especialmente “em áreas de vazio operacional e nas proximidades dos bolsões de estacionamento”, com o objetivo de facilitar o deslocamento de visitantes até os principais acessos ao autódromo, áreas de embarque, desembarque e estacionamento. A organização do evento definiu como bolsões de estacionamento o Estádio Serra Dourada, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Shopping Flamboyant e a Unip.