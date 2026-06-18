Um concurso de merendeiras lançado pela prefeitura de Goiânia e idealizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) vai premiar merendeiras e manipuladores de alimentos em disputa de melhor receita e tem como objetivo fortalecer a cultura da alimentação saudável nas escolas e incentivar a criatividade no preparo das refeições.\nSegundo a prefeitura, a proposta reforça as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao promover práticas alimentares saudáveis no ambiente escolar, estimular boas práticas de higiene, inovação nos cardápios, aproveitamento integral dos alimentos e valorização da culinária regional goiana.\nAo Daqui, a idealizadora do concurso, a gerente de projetos da SME, Maria da Luz Santos Ramos, informou que ‘O Sabor que Educa’ foi lançado nesta quarta-feira (17) e o edital está previsto para ser divulgado ainda essa semana.