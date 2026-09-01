Avenida Terceira Radial, no Setor Pedro Ludovico (Wildes Barbosa/O Popular)\nGoiânia pode ter chuva nesta terça-feira (1º), segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital e cidades da Região Metropolitana têm chance de registrar chuviscos, enquanto as regiões sudoeste e centro-sul de Goiás apresentam maior possibilidade de tempestades. O Inmet emitiu um alerta de perigo potencial para o estado, com previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo em algumas cidades.\nO alerta começou à meia-noite e é válido até as 23h59 desta terça-feira. Segundo o Inmet, há baixo risco de falta de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Mesmo assim, o órgão orienta que a população fique atenta durante as tempestades.