Goiás pode ter, a partir do ano que vem, rota de entregas delivery de comida feita por drone. A estimativa foi feita pelo vice-presidente de Logística da iFood, Arnaldo Bertolaccini, durante a 3ª edição do iFood Move, maior evento do ecossistema da plataforma na América Latina, que começou ontem, em São Paulo. Somente em 2026, a empresa pretende investir R$ 24 bilhões no Brasil, um incremento de 41% em relação ao ano passado, o que inclui a expansão de tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA) e a oferta de novos serviços.\nO objetivo, segundo o CEO da iFood, Diegno Barreto, é sempre melhorar a experiência de empresas e consumidores.\nSempre buscamos destravar demandas por meio de novas tecnologias”, destacou.\nAs entregas por drones visam facilitar a logística no caso de demandas mais difíceis de serem resolvidas pelos entregadores. Ele lembra que a plataforma está há 15 anos no País e, em 2019, tinha a convicção de chegar à grande maioria das casas. De lá pra cá, já são 450 mil restaurantes e 600 mil entregadores.