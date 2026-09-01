O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza nesta semana, em Goiânia, a primeira prova-piloto do 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua. A etapa é fundamental para testar os procedimentos que serão utilizados no levantamento nacional, previsto para 2028. O trabalho também está sendo realizado em Manaus (AM), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e Florianópolis (SC). O objetivo é avaliar procedimentos metodológicos, tecnológicos e operacionais que serão utilizados no levantamento futuro.\nO Censo que será realizado em 2028 permitirá identificar a distribuição territorial, o perfil e as condições de vida da população em situação de rua, preenchendo lacunas nas informações existentes. Os dados vão orientar o planejamento e a aplicação de recursos públicos, além de ajudar na criação de políticas mais eficazes para reduzir vulnerabilidades e garantir direitos. Um outro teste inicial já havia sido realizado em Niterói (RJ).