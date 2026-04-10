Quatro pessoas em situação de vulnerabilidade tiveram mortes violentas, nesta semana, na região central de Goiânia. Os dois casos mais recentes ocorreram ontem e foram registrados a menos de 1 km de distância entre si. No início da manhã, uma mulher morreu carbonizada após um incêndio em um banheiro do Mercado Aberto, na Avenida Paranaíba. Horas antes, um homem foi morto a tiros no cruzamento da Avenida Independência com a Rua 68. Dois homens foram presos, suspeitos de serem os autores deste último.\nA primeira morte desta quinta ocorreu por volta das 2h05, e imagens de uma câmera de segurança de um condomínio próximo registraram o momento em que ele caiu no chão. Com o apoio da plataforma de inteligência artificial IA Contra o Crime, utilizada pelas forças de segurança pública de Goiás, foi possível identificar o veículo usado na ação. A partir dessa informação, foi possível localizar os suspeitos do homicídio e apreender o carro e a arma utilizada no crime.