-Vídeo 2 (1.3448348)\nGoiânia registrou chuva em diferentes regiões da cidade na noite desta segunda-feira (24), após dias de calor intenso. A precipitação foi percebida no Setor Bueno, além de bairros como Serrinha, Campinas e Setor Aeroporto. A chuva ocorreu após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prever a possibilidade de pancadas em Goiás ao longo desta semana.\nUm vídeo enviado ao POPULAR mostra os primeiros pingos de chuva caindo na Avenida T-9, na capital (assista acima).\nSegundo a Defesa Civil de Goiânia, até o momento não houve acionamento para nenhuma ocorrência relacionada à chuva na cidade.\nGoiás pode ter pancadas de chuva nesta semana, diz Inmet; veja cidades\nPrevisão para Goiânia\nSegundo a previsão disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em seu site, Goiânia deve ter muitas nuvens nesta terça-feira (25), com temperatura mínima de 23°C e máxima de 36°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 60%, e os ventos devem ser fracos.