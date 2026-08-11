A cidade de Goiânia registrou a maior temperatura de agosto dos últimos 89 anos na segunda-feira (10), segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). De acordo com o meteorologista André Amorim, foram registrados 38,3°C durante a tarde na Avenida Paranaíba, no Centro. Nesta terça-feira (11), as temperaturas continuam elevadas na capital, podendo chegar aos 36°C na parte da tarde, e a umidade do ar será de 15%, em nível de alerta.\nEm entrevista ao POPULAR, André Amorim informou que a temperatura registrada na segunda-feira (10) foi a maior temperatura já registrada desde que são feitas as medições na capital, há 89 anos. Segundo o meteorologista, a estação localizada no centro da cidade é histórica.\nÉ uma estação histórica, ela tem sua representação porque ela retrata Goiânia crescendo”, pontuou André Amorim.