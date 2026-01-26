As autuações da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) de Goiânia em relação a podas de árvores feitas irregularmente é quase de 1 por dia neste ano. Nos primeiros 21 dias deste mês foram 18 autuações. Para se ter uma ideia, em 2025, foram 147 autuações, o que gera uma média de 2 ações a cada 5 dias.\nAs podas irregulares ocorrem quando a remoção da copa é excessiva, geralmente maior que 30% do volume, ou ocorre a mutilação de todo o topo das árvores, sem a realização das normas técnicas e/ou sem autorização do órgão ambiental. Esses cortes, geralmente, danificam a estrutura e saúde da árvore.\nNa última semana, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) anunciou que terá de extirpar todo o restante do caule e raiz de duas mongubas (Pachira aquatica) que estavam na Rua 1.095, no setor Pedro Ludovico. As árvores, segundo a análise técnica, sofreram com poda drástica (como também chamado o corte irregular) em ação da Equatorial Energia, concessionária de distribuição de energia elétrica.