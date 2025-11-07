Balanço realizado pela Defesa Civil revela que Goiânia tem 134 pontos de alagamentos, inundações e enxurradas. O levantamento é referente ao período chuvoso de 2024/2025 e, segundo o órgão, tem como objetivo orientar ações de prevenção da prefeitura, além de ajudar na segurança da população.\nDe acordo com os dados, a região Oeste é a mais crítica de Goiânia, com 27 locais propensos a alagamentos e fortes enxurradas. Na segunda posição, aparece a região Central, com 19; e em terceiro, a Sul, com 18.\nA partir deste mês, moradores de Goiânia receberão notificações de alerta sempre que houver risco iminente de tempestades, alagamentos, vendavais ou até deslizamentos de terra. A mensagem da Defesa Civil vai chegar a todos os celulares, mesmo que estejam no modo silencioso. Não há necessidade de baixar algum aplicativo ou desbloquear a tela do aparelho.