Levantamento da Gerência de Políticas de Manejo de Resíduos Sólidos da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) mostra que Goiânia tem, pelo menos, 221 pontos de descarte irregular de resíduos. A informação consta em documento da agência datado de 1º de julho.\nAlém desses locais, há outros pontos de descarte espalhados pela cidade, muitos deles próximos aos Pontos de Descarte Provisório (PDPs) mantidos pela Prefeitura. O Consórcio Limpa Gyn, responsável pela limpeza urbana da capital, estima que existam cerca de 1 mil pontos de descarte irregular no município.\nA Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), responsável pela fiscalização, explicou que prepara a infraestrutura necessária para a instalação de câmeras de videomonitoramento nos 221 pontos de descarte irregular de resíduos mapeados em Goiânia. Segundo a pasta, a medida tem como objetivo ampliar a capacidade de fiscalização, identificar infratores e coibir o descarte clandestino de lixo na capital.