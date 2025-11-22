Em 2025, o volume de chuvas em Goiânia está sendo o menor da última década até então, com dados até o dia 20 de novembro, segundo os registros da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nos primeiros 325 dias do ano, o pluviômetro do órgão federal registrou um total de 1.277,4 milímetros (mm) de chuva, sendo o menor desde 2015.\nNo período registrado, o ano menos chuvoso até então é o de 2019, quando foram verificados 1,277,6 mm de águas pluviais, o que deve ser passado por este ano, mesmo com a chuva desta sexta-feira (21) e por ainda faltar 39 dias para findar 2025. Chama a atenção, porém, a falta de chuvas neste segundo semestre.\nO baixo resultado na quantidade de águas vindas das nuvens se dá especialmente em razão do mês de outubro, em que apenas 22,5 mm caíram na área da capital goiana. Esse número só é maior do que o registrado, para o mesmo mês, em 2015, quando choveu 18,2 mm. Porém, naquele ano, a chuva no mês de novembro chegou a 354,8 mm, enquanto que neste ano o registrado até o último dia 20 foi de 195,2 mm.