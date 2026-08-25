Apenas seis conselhos tutelares são mantidos pela Prefeitura de Goiânia para atender uma população de 1,4 milhão de habitantes - média de uma unidade para cada 240 mil moradores. Pelo parâmetro populacional estabelecido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), porém, seriam necessárias pelo menos 14 unidades, na proporção de uma para cada 100 mil habitantes.\nA estrutura dos conselhos e o cumprimento desse parâmetro também são acompanhados pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO).\nSegundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital tem 1.437.366 habitantes. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determine a existência de pelo menos um conselho tutelar por município, o parâmetro do Conanda aponta um déficit de oito unidades em Goiânia.