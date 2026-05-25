Uma área às margens da GO-020 receberá o maior complexo de surfe do mundo, dentro de um empreendimento imobiliário residencial e comercial. O complexo inovador na região terá piscina de ondas artificiais para surfe, hotel de padrão internacional, condomínio residencial de alto padrão e um mall (um pequeno shopping) integrado.\nNas últimas semanas, muitas postagens com supostas perspectivas do futuro empreendimento foram publicados em redes sociais, mas usando apenas imagens criadas por inteligência artificial (IA). Isso porque o projeto oficial ainda não foi divulgado pela Flamboyant Urbanismo, responsável por sua concepção. Segundo a empresa, um dos objetivos da obra, ao instalar uma praia às margens da GO-020, um sonho para a maioria dos goianos, é ajudar a projetar a capital no cenário internacional de turismo, esporte e lazer.