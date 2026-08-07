Até 24 de outubro, aniversário de 93 anos de Goiânia, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) quer tirar do papel mais quatro parques municipais. Os espaços já existem por lei e agora devem ganhar pistas de caminhada, academias ao ar livre, parquinhos e medidas de proteção ambiental, como cercamento e recuperação de áreas degradadas. As intervenções estão previstas nos parques Morro dos Macacos, no Conjunto Vera Cruz 2, região oeste da capital; Maracanã, no Setor Jaó, região norte; Curitiba, no Jardim Curitiba, região noroeste; e Lago da Vovó, no Parque das Amendoeiras, região leste.\nSegundo a presidente da Amma, Zilma Peixoto, os projetos incluem equipamentos para atividades físicas, recreação e uso da comunidade, além de melhorias na infraestrutura. Entre as estruturas previstas, estão pistas de caminhada, academias ao ar livre, parquinhos e espaços destinados à convivência com animais domésticos. Em algumas unidades, também será realizado o cercamento das áreas para evitar ocupações e reforçar a preservação ambiental.