-VÍDEO: Goiânia testa câmeras inteligentes para identificar quem joga lixo em lugar proibido (1.3452090)\nGoiânia está testando uma câmera inteligente para identificar e inibir o descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas. O equipamento foi instalado em um ponto conhecido pela prática na Região Noroeste da capital e, segundo o secretário municipal de Eficiência, Fernando Peternella, já identificou veículos envolvidos em irregularidades e resultou em autuações. A multa mínima para esse tipo de infração é de R$ 5 mil. As imagens foram divulgadas pela TV Anhanguera.\nDe acordo com informações repassadas pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) ao O POPULAR, o monitoramento ainda é experimental e, por enquanto, foi instalado em apenas um ponto para avaliação do sistema. A câmera está instalada na Rua JB-7, no Jardim Fonte Nova.