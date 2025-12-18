As prefeituras de Trindade e Goianira terão 15 dias para negociem a dívida de R$ 44 milhões referente ao rateio do complemento tarifário, acumulada entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025, segundo a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) da Região Metropolitana de Goiânia. Se a tratativa não avançar dentro do prazo, a tarifa do usuário das linhas que atendem esses dois municípios, atualmente em R$ 4,30, passará a ser de R$ 8,2310 (há possibilidade de arredondar o preço para R$ 8,20 ou R$ 8,25).\nA decisão da CDTC foi tomada em reunião realizada na última segunda-feira (15), mas os documentos foram assinados ontem. A cobrança do novo valor terá início 30 dias contados a partir do recebimento pelos municípios do conteúdo da deliberação do colegiado, caso a negociação não ocorra nos 15 primeiros dias do prazo. A tarifa de R$ 8,2310 é referente ao valor que deve ser pago pelo usuário do transporte sem o subsídio.