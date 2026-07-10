-VÍDEO DAQUI: Goiano ajuda a encontrar corpos na Venezuela após terremotos (1.3431436)\nMorador de Catalão, o empresário Pedro Gravata está na Venezuela desde o dia 28 de junho, quatro dias após o país ser atingido por dois terremotos que devastaram a região de La Guaira, trabalhando como voluntário. Empreendedor no ramo de piscicultura, ele é genro do deputado estadual Adib Elias e neste momento atua em Caracas e La Guaira.\nGravata afirmou que decidiu viajar ao país por manter uma forte ligação com a Venezuela, onde viveu entre 2010 e 2018. Desde que chegou, atua em duas frentes: na distribuição de alimentos para famílias desabrigadas e nas equipes que trabalham na remoção de escombros em busca de vítimas.\nSegundo ele, a falta de equipamentos tem dificultado o trabalho. “As colunas de concreto são muito grandes e, com marreta, não faz nem cócegas nelas”, relata. Até o momento, ele afirma não ter participado de nenhum resgate com sobreviventes.