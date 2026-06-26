O goiano Vicente Berigo completou 101 anos e disse qual é segredo para a longevidade. “É namorar bastante”, contou em entrevista para a TV Anhanguera. Morador de Barro Alto, na região central de Goiás, o idoso é conhecido como “Vicentão das Cabaças” na região.\nA esposa dele, Maria de Lourdes de Jesus, relatou que Vicente acumula as cabaças há muitos anos. “Cabaça é um negócio que ele usava há muito tempo, usando para levar água para quem estava trabalhando na lavoura”, explicou.\nÉ do meu negócio... da natureza”, explicou sua paixão pelas cabaças.\nA coleção de cabaças de Vicente fica pendurada no telhado da casa em que mora em Barro Alto. São milhares de cabaças de todos os tipos e tamanhos. Na casa do centenário, as cabaças estão em toda parte do telhado.\nMulher morre mais de 40 dias após elevador em que ela estava cair em clínica