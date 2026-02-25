Empresário vende pequi nos Estados Unidos (Reprodução/Instagram de Roberto Araujo)\nUm goiano tem feito sucesso vendendo frutos típicos de Goiás e do Brasil nos Estados Unidos. Nas redes sociais, Roberto Leandro Rodrigues de Araújo compartilha a rotina empreendendo, de um jeito goiano, no país: comercializando pequi da sua terra natal.\nTem muita gente que há muitos anos não vai ao Brasil. A gente ajuda a matar a saudade”, destacou o empresário ao Daqui.\nEmbora a maior parte dos clientes seja formada por brasileiros, ele ressalta que americanos e europeus também têm se rendido ao fruto típico de Goiás.\nJá tive o prazer de apresentar o pequi em uma loja, e um americano dizer que conhece. Ele falou que é bom, mas que é perigoso”, relatou, em referência aos espinhos do caroço da fruta, que exigem cuidado na hora de consumir.